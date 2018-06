In den Staffeln ist der Düsseldorfer Nachwuchs unschlagbar.

An ehrgeizigem Nachwuchs mangelt es dem Kajak-Club Düsseldorf derzeit sicher nicht. Jedes Jahr kommen neue Talente hinzu, die bei diversen Wettkämpfen Medaillen gewinnen. Bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Wildwassersprint im thüringischen Sömmerda war der Verein aus Hamm allein bei den B-Schülern (U 12) mit fünf Teilnehmern vertreten, die ihre ersten bundesweiten Titelkämpfe erlebten. Insgesamt war der KCD mit mehr als 20 Kanuten vor Ort und durfte sich am Ende über elf neue Medaillen freuen. Vier davon waren goldene, weil sich die Staffeln in Bestform zeigten.

Für den größten Erfolg sorgte allerdings ein Einzelkämpfer: Julian Hecker war erst dieses Jahr in die Altersklasse Jugend (U 16) aufgestiegen und wurde dennoch sogleich Deutscher Meister. Und nicht nur das: Hecker gewann mit Tom Kersten und Marc Szopinski auch noch den Staffel-Titel der Jugend. Dasselbe Kunststück gelang Till Fengler, Bent Hartstein und Simon Puttkammer bei den Junioren (U 18), ebenso Finn Stoczek, Tom und Mark Liewald bei den A-Schülern (U 14),

Vier Düsseldorfer haben sich für die EM in Mazedonien qualifiziert

Hinzu kamen vier Silbermedaillen. Simon Puttkammer fuhr bei den Junioren auf den zweiten Rang und qualifizierte sich damit für die Europameisterschaften Anfang August im mazedonischen Skopje. Zur EM fährt auch Sven Otten, der in Thüringen im Canadier-Einer Deutscher Vizemeister wurde. Ebenfalls in Skopje dabei sein werden Yannic Lemmen (Herren und U 23 im Kajak-Einer) wegen seiner sensationellen Ranglistenleistungen und David Lemmen im Canadier-Einer der U 23.

Die übrigen Silbermedaillen gewannen Finn Stoczek (A-Schüler) und Luisa Puttkammer (A-Schülerinnen). Bronze holten Tom Kersten bei der Jugend und Jannik Hartstein bei den Herren sowie die Herren-Staffel mit Hartstein, Simon Puttkammer und Till Fengler. Hinzu kamen diverse Top-Ten-Platzierungen.