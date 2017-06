Wie wäre es mit einem Wohnzimmertisch, der Jahrhunderte alte Geschichte atmet? „Wir verkaufen ein Stück Geschichte mit. Diese Tische werden aus etwa 800 Jahre alten, tunesischen Olivenbäumen gefertigt“, verrät Händler Ilia Nikolaev. Um einiges günstiger, aber auch „mal etwas Anderes“, sind Amulette in Form eines Tortenhebers, einer Gabel oder einem Flaschen- und Brieföffner einige Meter weiter.

Besteckkünstler Arno Münch ist seit zwölf Jahren auf dem Markt in Kaiserswerth. Vor den Augen der Kunden fertigt er auch Armbänder, Ringe und anderen Schmuck aus Gabeln und Co. „Wenn die Mutter Besteck vererbt und es an Wertigkeit verloren hat, erhält es diese bei uns zurück.“ Kunden können auch eigenes Besteck mitbringen. „Wir besprechen, was möglich ist“, so Münch. Ruth Rosenthal macht derweil am Klemens-Markt ein Päuschen an einem der Café-Tische. Dort tritt später die Big Band des Theodor-Fliedner-Gymnasiums auf. „Ich find’ die super und auch der Markt gefällt mir sehr gut.“