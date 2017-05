Die Düsseldorfer Feuerwehr musste am Mittwoch zu zahlreichen Einsätzen ausrücken: Am Hauptbahnhof befand sich ein verdächtiger Koffer, in einer S-Bahn wurde Reizgas eingesetzt und auf einer Brücke mit Bahngleisen brannte es.

Düsseldorf. Die Feuerwehr Düsseldorf musste gegen 16 Uhr den Hauptbahnhof wegen einem verdächtigen Gegenstand in einer S-Bahn absichern. Die Einsatzkräfte selbst brauchten nicht eingreifen, da die Polizei bereits im Einsatz war. Bei dem verdächtigen Gegenstand soll es sich lediglich um einen herrenlosen Koffer gehandelt haben.

Um 17.30 meldete sich die Notfall-Leitstelle Duisburg der Deutschen Bahn wegen einem Reizgaseinsatz nach einem Tumult in einer S-Bahn an der Haltestelle Wehrhahn. Unklar war, wie viele Personen womöglich verletzt sind. Daher fuhren allerlei unterschiedliche Einsatzwagen von Löschwahrzeug über Geräte- bis Notarztwagen zum Einsatzort. Glücklicherweise wurde nur ein Passant, der anscheinend als Streitschlichter Zivilcourage zeigen wollte, mit Reizgas verletzt und von einem Rettungswagen in die Augenfachklinik der Uni-Klinik transportiert. Die Bundespolizei klärt die weiteren Umstände.

Zeitgleich um 17.25 Uhr kam es zu einer Feuermeldung auf der St.Göres-Straße in Kaiserswerth. Selbst die Feuerwache vom Flughafen rückte mit aus. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich glücklicherweise um eine Fehlauslösung eines Rauchmelders handelte, so dass der Einsatz schnell vorbei war.

Die Feuerwehr Düsseldorf hatte dafür allerdings gegen 17.50 auf der Brücke der Bahngleise über der Siegburger Straße in Oberbilk mehr zu tun. Hier wurde Feuer von der Brücke der mit den Gleisen gemeldet. Die Situation erwies sich als schwierig, weil es in einem mit Holz ausgeschlagenem Kabelkanal auf etwa 10 Meter Länge brannte. Der Zugang auf die Brücke war wegen des Ferngleises gefährlich und es musste die Sperrungsbestätigung der DB-Notfallleitstelle in Duisburg abgewartet werden. Der Lokführer einer S-Bahn im Nebengleis des Bahnhofs konnte zwar mit einem Feuerlöscher das Feuer etwas eindämmen, aber nicht löschen.

Um trotzdem schon gefahrlos den Brand zu löschen, wurde die Drehleiter vor der Brücke in Stellung gebracht und ein Löschtrupp konnte mit einem Löschrohr, die ersten Löschversuche vom sicheren Standort des Leiterkorbes starten. Dies hatte Erfolg und nachdem die Strecke bestätigt gesperrt war, konnten die Restarbeiten vom Gleis aus durchgeführt werden. Die Bundespolizei übernimmt den Fall. Durch die Sperrung der Siegburger Straße kam es im Feierabendverkehr zu Störungen in Richtung Wersten.

Gegen 18 Uhr kam es dann zum letzten Einsatz der Feuerwehr: Auf der Nikolausstraße in Himmelgeist brannte eine Wurzel von einem abgestorbenen Baum. Diese konnte innerhalb von 30 Minuten gelöscht werden. Die Ursache des Brandes ist unbekannt.