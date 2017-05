ARCHIV - ILLUSTRATION - Am Eingang zur Volkshochschule steht am 11.03.2014 ein Hinweisschild. Eine ehemalige Buchhalterin des Landesverbandes der Volkshochschulen (VHS) hat die Veruntreuung von Geldern gestanden. Seit Montag muss die 51-Jährige sich vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Sie soll neun Jahre lang unbemerkt 1,4 Millionen Euro für sich abgezweigt haben. Foto: Martin Gerten/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++