Kurz hieß es bei Facebook, die Party müsse ausfallen.

Kurzzeitig herrschte am Sonntag im Internet Aufregung um den „Pink Monday“ auf der Kirmes: Die Facebook-Seite „Pink Monday – Das Original“ hatte ein Bild gepostet, auf dem zu lesen war, dass es leider keine Pink-Monday-Veranstaltung auf der Kirmes geben werde. Die Nachricht wurde in kurzer Zeit mehrfach geteilt und viel kommentiert. Jetzt stellte sich aber heraus: alles nur ein Missverständnis. Die Partyreihe für Schwule, Lesben und ihre Freunde kann wie gewohnt am Montag, 16. Juli, ab 17 Uhr in der „Schwarzwald Christel“ stattfinden.

„Wir müssen euch leider mitteilen, dass es dieses Jahr in der Schwarzwald Christel keine Pink-Monday-Veranstaltung gibt!“, hatte es in der Facebook-Nachricht geheißen. Wenig später gab Kirmes-Größe Oscar Bruch, dessen Unternehmen auch die Schwarzwald Christel betreibt, auf Facebook bekannt, dass da nichts dran sei. Der Pink Monday könne wie gewohnt gefeiert werden.

Die Betreiber der besagten Facebook-Seite erklärten auf Anfrage, dass das Missverständnis entstanden war, weil zunächst nicht klar gewesen sei, ob es wirklich eine Fortsetzung geben würde. Das falsche Foto ist inzwischen gelöscht.