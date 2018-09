Auf der Girardet-Brücke wurden am Dienstag Zäune aufgestellt. Darüber staunte selbst die Stadt.

Düsseldorf. Was passiert denn auf der Girardet-Brücke? Muss da etwas saniert werden? Erstaunt sahen am Dienstag viele Passanten, dass auf beiden Bürgersteigen der Brücke an der Kö die Gitter durch Baustellenzäune abgesperrt waren.

Die WZ fragte bei der Stadt nach. Detektivisch ging man im Amt für Verkehrsmanagement der Ursache für die Absperrung nach, denn die Stadt hatte keinen Auftrag vergeben. „Die Bauzaun-Firma hat sich schlichtweg vertan“, sagt Amtschef Ingo Pähler. Die Zäune werden so schnell wie möglich abgebaut, der Stadt würden keine Kosten entstehen. ⇥A.V.