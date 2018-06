Die Geschäfte in Bilk und Friedrichstadt müssen am 1. Juli geschlossen bleiben. Die Entscheidung ist nicht endgültig.

Düsseldorf. Groß gefeiert werden soll am 1. Juli beim Stadtteilfest „Bilk auf der Rolle“ rund um die Düsseldorf Arcaden. Wer die Party mit einem Einkaufsbummel verbinden wollte, muss den Plan wohl aufgeben. Denn die Geschäfte in Bilk und Friedrichstadt müssen am Sonntag geschlossen bleiben. Das entschied das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Donnerstag.

Der Rat hatte hatte den verkaufsoffenen Sonntag beschlossen. Doch das Verwaltungsgericht sieht die Voraussetzungen dafür nicht gegeben. Veranstaltungen des Stadtteilkulturfestes seien ausschließlich rund um die Düsseldorf Arcaden geplant. Die umliegenden Straßen seien nicht so eingebunden, dass dies einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigt. Gegen die Entscheidung kann Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden. si