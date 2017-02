Düsseldorf-Altstadt. In der Nacht zu Sonntag versuchten vier Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren in ein Spirituosengeschäft in der Altstadt einzubrechen. Beamte der Düsseldorfer Polizei konnten die Verdächtigen nach einer kurzen Verfolgung stoppen. Bei einem der vier fanden die Polizisten einen Schlagstock. Für alle endete die Nacht im Polizeigewahrsam.



Gegen 4 Uhr hielten sich Polizisten der Inspektion Mitte auf dem Marktplatz auf, als sie plötzlich ein lautes Klirren vernahmen. Im selben Moment erblickten sie eine Personengruppe, die vor dem Spirituosengeschäft an der Flinger Straße verharrte. Als die vier Männer die Polizisten augenscheinlich bemerkten, traten sie die Flucht an. Sofort verfolgten die Beamten die Verdächtigen, die sich bereits zum Teil getrennt hatten und forderten weitere Kräfte an. Kurze Zeit später konnten alle vier Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Sie stehen im Verdacht, die Scheibe des Spirituosengeschäfts eingeschlagen zu haben. Bei der Durchsuchung der Männer kam bei einem von ihnen ein Schlagstock zum Vorschein, den die Beamten sicherstellten. Die vier alkoholisierten Verdächtigen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht und befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß.