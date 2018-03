Versteigerung für die Uni-KlinikLossprechungsfeier der Elektro-Innung

Am Anfang stand eine Aktion der WDR-Tauschreporter im Rahmen der Sendung „daheim und unterwegs“. Am Ende stehen 3000 Euro für die Elterninitiative Kinderkrebsklinik. So viel Geld kam nun bei der Versteigerung des Ölgemäldes „Hagar in der Wüste“ aus dem 17. Jahrhundert durch das Internetauktionshaus Lauritz.com zusammen. „Wir freuen uns sehr über diese Summe. Denn sie hilft, die Versorgung der kranken Kinder hier an der Uni-Klinik Düsseldorf zu verbessern. Erst vor kurzem konnten wir für die Kinder und ihre Familien eine Skifreizeit organisieren,“ sagt Andre Zappey, Vorstand der Initiative. Auch das Elternhaus wird komplett über Spenden finanziert. Dort können Eltern in unmittelbarer Nähe Kinder leben, solange sie in der Uni-Klinik behandelt werden.

Für 115 Auszubildende der Elektro-Innung Düsseldorf beginnt morgen ein neuer Lebensabschnitt. Im Rahmen des 44. Innungsfestes im Radschlägersaal der Rheinterrasse wird Obermeister Georg Eickholt die erfolgreichen Absolventen der Gesellenprüfung offiziell von den Pflichten des Auszubildenden lossprechen und die Gesellenbriefe überreichen. Außerdem werden die Jahrgangsbesten in besonderer Weise geehrt. In diesem Jahr dürfen sich die etwa 600 Gäste im Radschlägersaal auf die Showacts von Lucia Sky, Nicolai Friedrich, Christof Rummel,Ricardo Marinello, Wolf Launing, Jonas Witt und des Trios Bellissimo freuen. Eine Premiere feiert an diesem Abend „Pepper“. Der 1,20 Meter kleine Roboter mit den großen Augen wird zum ersten Mal auf einem Innungsfest in Aktion treten.