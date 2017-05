Düsseldorf. Der 74-jährige vermisste Düsseldorfer ist wohlbehalten wieder zu Hause. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, tauchte er am Dienstagabend in einem Lokal in Grafenberg auf. Die Polizei wurde verständigt und brachte den Mann zurück.

Unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Mantrailer hatte die Düsseldorfer Polizei seit Montagabendbend mit Hochdruck nach dem schwer kranken Mann gesucht. Der 74-Jährige hatte um 20.30 Uhr sein gewohntes Lebensumfeld verlassen und wird seither vermisst. Er ist 1,80 Meter groß und trug zuletzt eine Bluejeans, einen blauen Pullover und darüber eine lange braune Jacke.