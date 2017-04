Düsseldorf. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem 56 Jahre alten Thomas Ulrich. Er wird seit dem 5. April vermisst. Herr Ulrich ist angewiesen auf eine regelmäßige Medikamenteneinnahme. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei nicht vor.

Nach den bisherigen Ermittlungen verließ Herr Ulrich am Mittwochvormittag, 5. April 2017, gegen 10.15 Uhr seine Wohnung in Düsseldorf-Eller und bestieg seinen blauen Pkw Suzuki Splash mit dem amtlichen Kennzeichen D-GT 1960. Eigentlich sollte er gegen 11 Uhr einen wichtigen Arzttermin in Solingen wahrnehmen, zu dem er jedoch nicht erschien. Der Düsseldorfer ist auf eine engmaschige medizinische Betreuung sowie regelmäßige Medikamenteneinnahme angewiesen.

Herr Ulrich ist etwa 1,75 Meter groß und leicht untersetzt. Er hat grau-blonde Haare. Zuletzt dürfte er mit einem "Fortuna Düsseldorf"-Oberteil, Jeanshose sowie schwarzen Halbschuhen bekleidet gewesen sein. Unbekannt ist derzeit auch der Verbleib des blauen Suzuki Splash mit dem Kennzeichen D-GT 1960.

Hinweise werden erbeten an das zuständige Kommissariat 12 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 oder jede andere Polizeidienststelle.