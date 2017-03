Düsseldorf. Seit dem Montagabend wird die 15-jährige Lucy S. aus dem Breunaer Ortsteil Wettesingen (Hessen) vermisst. Das Mädchen war gegen 20 Uhr mit ihrem Fahrrad von zu Hause weggefahren und anschließend nicht zurückgekehrt.

Am gestrigen Dienstagmittag konnte das Fahrrad von Lucy S., die seit Montagabend aus Breuna-Wettesingen vermisst wird, im Bereich des Bahnhofs in Warburg im Kreis Höxter aufgefunden werden. Suchmaßnahmen in diesem Bereich führten anschließend nicht dazu, dass die Jugendliche dort angetroffen werden konnte.

Im Laufe des Tages ergaben sich dann konkrete Hinweise darauf, dass sich die Vermisste am gestrigen Dienstagnachmittag in Düsseldorf aufgehalten hat. Die weitere Fahndung nach der 15- Jährigen erfolgt seitdem in enger Absprache mit der Polizei in Düsseldorf.

Nach den bisherigen Ermittlungen der mit dem Vermisstenfall betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen hat Lucy S. offenbar eigenständig ihr gewohntes Umfeld verlassen und den Weg nach Nordrhein-Westfalen angetreten. Bislang ist unklar, ob sie dort möglicherweise in Kontakt mit anderen Personen steht.

Lucy S. ist 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange, orange-blonde Haare. Wie auf dem beigefügten, etwa eineinhalb Jahre alten Foto zu sehen ist, trägt sie derzeit eine feste Zahnspange. Beim Verlassen des Hauses trug sie ihre Brille, ein beiges T-Shirt mit Rosenaufdruck, eine weinrote Sweatshirt-Jacke, eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Bei ihrem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike von "Bergamont", dessen Rahmen überwiegend weiß sowie schwarz und türkisfarben ist.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfhagen unter Tel. 05692-98290 oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561 - 9100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.