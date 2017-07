Im Frankenheim Zelt geht während der Kirmestage die Post ab. Wir verlosen drei 15-Liter-Partyfässer für den Heimat-Strand.

Düsseldorf. Im Frankenheim Zelt geht während der Kirmestage die Post ab. Jede Menge Live-Musik lädt das Partyvolk zum Feiern ein. Ein Geheimtipp ist sicherlich der Auftritt von Big Maggas am Pink Monday ab 20.30 Uhr. Die Jungs aus dem hohen Norden haben vor kurzem bei der Düsseldorfer Woche in Hintertux die Aprés-Ski- Hütte zum Kochen gebracht. Aber auch an allen anderen Bands wird ordentlich gefeiert.

Am Donnerstag steht die Spitzenband „Fresh Music Live“ auf dem Programm. Ein absolutes Highlight, auf das man sich schon jetzt freuen kann. Die Band ist mit ihrer unverwechselbaren Live-Performance inzwischen weit über die Grenzen Düsseldorfs hinaus bekannt. Damit das Feiern noch mehr Spaß macht, verlost die WZ mit der Brauerei Frankenheim drei 15-Liter-Partyfässer. Wenn Sie gewinnen wollen, dann rufen Sie am Samstag, 15. Juli, zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 0137/9885016 (0,50 ct/Min. aus dem Festnet, Mobilfunk deutlich teurer) an und beantworten folgende Frage: Wie heißt die Band, die an Pink Monday im Frankenheim Zelt spielt?

