Düsseldorf. Nach drei Jahren Pause ist die Rocky Horror Show wieder zurück in Düsseldorf. Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte. Vom 24. April bis zum 6. Mai gastiert die Show gleich mit doppelter prominenter Unterstützung, jeweils für eine Woche Sky du Mont (24.-30.4.) und Martin Semmelrogge (02.-06.05.), im Capitol Theater Düsseldorf. Die beiden prominenten Rocky Horror-Fans werden in ihrer Rolle als Erzähler die bissigen Kommentare der Zuschauer im Capitol Theater gekonnt parieren.

Über eine Million Fans ließen sich seit der Weltpremiere 2008 in Berlin von der international hochgelobten Inszenierung des Regisseurs Sam Buntrock begeistern, welche unter dem höchstpersönlichen Augenmerk des Schöpfers Richard O’Brien entstanden ist.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Show am 25., April.

Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Dienstag, 10. April zwischen 0 und 24 Uhr, die Rufnummer 0137-9885016 (0,50€ aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk viel höher. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) an und beantworten folgende Frage:

In welchem Theater spielt die Show?