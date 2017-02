Düsseldorf. Am Karnevalssamstag kommt die Kultband „Der Letzte Schrei“ in das Schlösser-Zelt auf den Burgplatz. Ab 19 Uhr darf bei Hits wie „Altbierbraune Augen“ und „1.000 Schlösser“ mitgesungen werden. Die Jungs gehören noch lange nicht zum alten Eisen. Ganz im Gegenteil, „Der letzte Schrei“ beweist jedes Jahr aufs Neue: Zu Karneval darf nicht nur geschunkelt, sondern auch gerockt werden.

Die WZ verlost für das Konzert am Samstag sieben Eintrittskarten inklusive einem zehn Liter-Partyfass von Schlösser Alt. Wenn Sie dabei sein wollen, dann rufen Sie am Dienstag zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 0137/9885016 (0,50€/Anruf a. dt. Festnetzt, Mobilfunk viel höher) an und beantworten folgende Frage:

Wie heißt die Band, die am Karnevalssamstag im Schlösser-Zelt spielt?