Mehr als 50 Unfälle im Stadtgebiet, Ausfälle und Verspätungen am Flughafen und bei der Rheinbahn.

Ein kräftiger Wintereinbruch hatte die Stadt am Wochenende im Griff. Vor allem gestern kam es zu heftigen Schneefällen. Das hatte gravierende Folgen, im Autoverkehr, bei der Rheinbahn und am Flughafen. Viele Düsseldorfer nutzten allerdings auch die Gelegenheit und holten ihre Schlitten aus dem Keller.

Wetterdienst: Bis zu zwei Zentimeter Schnee am Samstag und vier am Sonntag fielen laut Deutschem Wetterdienst. Die größte Menge verzeichnete die Messstation am Flughafen gestern von 12 bis 15 Uhr. Ob es heute wieder schneit oder doch regnet, ist nach Meteorologin Yvonne Tuchscherer nicht mit Sicherheit zu sagen. „Das hängt von den Temperaturen ab, die eher milder werden.“ Deshalb sei auch überfrierende Glätte unwahrscheinlich. Unfälle: Die Düsseldorfer Polizei war bis 17 Uhr zu 101 Unfällen ausgerückt, 51 davon im Stadtgebiet, die anderen auf den Autobahnen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Überwiegend handelte es sich um leichte Verkehrsunfälle mit lediglich Blechschäden. Zwischenzeitlich mussten die Insassen jedoch lange auf einen Streifenwagen warten, in Stoßzeiten hatte die Polizei bis zu 40 Unfälle gleichzeitig abzuarbeiten. Bei sieben Unfällen gab es insgesamt acht Leichtverletzte. „Es gab schon chaotische Szenen in der Stadt, aber wir haben das auch noch schlimmer erlebt“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Auf der A46 staute es sich von Wuppertal nach Düsseldorf am Hang beim Sonnborner Kreuz für mehrere Stunden, noch längerer Stillstand herrschte am Mittag am Autobahnkreuz der A52 und der A3.

Rheinbahn: Die Rheinbahn musste im Stadtgebiet viele Störungen bearbeiten, überall kam es zu Verspätungen. Auch wegen Unfällen: Gegen 16 Uhr rutschte ein Rheinbahn-Bus der Linie 785 am Werstener Kreuz/Kölner Landstraße auf die Gleise der U-Bahn 74. Die Polizei musste den Verkehr einspurig ableiten. „Wir sind dann ausgestiegen, die Fahrgäste sind zu Hunderten zu Fuß weiter zu den nächsten Haltestellen gelaufen“, erzählt Karl-Heinz Schumacher, der in einem Wagen der Linie U74 saß. Gegen 17 Uhr war der Bus aus dem Gleisbereich befreit. An der Uhlandstraße entgleiste am Nachmittag eine Bahn, am Abend war die Störung behoben.

Auf vielen Buslinien der Rheinbahn kam es zu Störungen, manche fielen ganz aus. Alle Buslinien, die stadtauswärts Richtung Mettmann, Solingen, Langenfeld und Hilden führen, wurden ab dem Vormittag nicht mehr bedient, teilte ein Rheinbahn-Sprecher mit. Die Busse wurden in die Betriebshöfe gefahren, bis der Räumdienst die Straßen wieder befahrbar gemacht hatte. Grund dafür: Einige dieser Strecken haben Steigungen, die bei Schneefall nicht gefahrlos von den Bussen bewältigt werden können. Auch bei der Busverbindung nach Neuss mussten Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen. Am Abend fuhren die meisten Busse wieder, nur im Kreis Mettmann gab es noch Einschränkungen.