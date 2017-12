Düsseldorf. Das Verwaltungsgericht hat entschieden: Die Geschäfte in der Düsseldorfer Innenstadt - einschließlich Altstadt und Carlstadt - müssen am 10. Dezember geschlossen bleiben. Damit gab das Gericht Kläger Verdi recht. In der Begründung heißt es, die Stadt habe nicht nachgewiesen, dass der Weihnachtsmarkt als besonderer Anlass mehr Besucher anzieht, als die Geschäftsöffnung selbst.