Vor Primark Düsseldorf und Kaufhof am Wehrhahn soll es Versammlungen geben. Beschäftigte streiken für 1€ mehr Lohn die Stunde.

Düsseldorf. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ruft für Samstag zu einem Streik in Düsseldorf auf. In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr soll es große Versammlungen vor Primark Düsseldorf, Kaufhof am Wehrhahn. Auch vor dem Esprit Outlet in Ratingen soll gestreikt werden.

Aufgerufen sind die Beschäftigten von Kaufhof am Wehrhahn, Primark, h&m Schadow-Arkaden, Zara Schadowstr und Esprit Outlet. Ver.di fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel 1€ mehr pro Stunde und 100€ pro Monat mehr für die Auszubildenden gegenüber dem nordrhein-westfälischen Einzelhandelsverband. Des Weiteren will die Gewerkschaft, dass in Zukunft tarifvertragliche Regelungen für alle Beschäftigten gelten. red