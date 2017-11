Viele Sportvereine, darunter auch die DEG und Fortuna, bieten Aktionen an. Die Rheinbahn fährt mit einem eigenen Themenbus.

Düsseldorfer Sportvereine, darunter Fortuna, DEG und Borussia, setzen heute solidarisch ein Zeichen am internationalen Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. „Gewalt gegen Frauen ist leider ein aktuelles Thema“, weiß Elisabeth Wilfart, Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Unter dem Motto „Unschlagbar – Wir bekennen Farbe – keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen!“ machen die Vereine ihre Position deutlich. „Vereinssport steht für Teamgeist und Fairness, deshalb sind gerade Sportlerinnen und Sportler so glaubhafte Botschafter gegen Gewalt. Sie sind durch ihre sportlichen Erfolge Vorbilder in der Stadtgesellschaft“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Zu den Aktionen gehören die Präsentation eines für diesen Aktionstag erstellten Kurzfilms oder das Austeilen von rote Karten mit dem Slogan der Aktion. An einigen Spielstätten werden Vertreterinnen des Gleichstellungsbüros anwesend sein, um über die Aktion zu informieren. Bei Spielen am Sonntag und am Montag betreuen Vertreter der Frauenberatungsstelle Düsseldorf, der Awo Familienglobus GmbH, des Internationalen Frauenhauses, Frauen helfen Frauen und der Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Gewaltopfer der Landeshauptstadt zudem Informationsstände.

Rheinbahn fährt mit extra gestaltetem Logo-Bus

Dass die Vereine dabei sind, ist für sie Ehrensache, erklärt Robert Schäfer, Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf: „Wir müssen öffentlich ein Nein zu Gewalt an Frauen sagen, da diese mitten unter uns ist. Es ist wichtig, das gesellschaftliche Problem in der Öffentlichkeit zum Thema zu machen, um Frauen und Mädchen vor solchen Straftaten zu schützen. Fortuna Düsseldorf setzt sich mit seinen Mitgliedern aktiv gegen Ausgrenzung und gegen Gewalt ein.“ Stefan Adam, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Gewalt gegen Frauen ist leider ein Thema, das alle Gesellschaftsschichten betrifft. Viel zu oft wird in dieser Hinsicht immer noch geschwiegen. Deswegen ist es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass die DEG diese Aktion unterstützt.“

Folgende Vereine machen bei der Aktion mit: Fortuna Düsseldorf, DEG Eishockey e.V., DEG Eishockey GmbH, Borussia Düsseldorf, SG ART Giants Düsseldorf, HC Rhein Vikings, DCfR linksrheinisch, Kampfkunstschule Düsseldorf , TuS Düsseldorf Nord, DEC Düsseldorfer Devils. und der Gerresheimer Turnverein 1883. Andreas Preuß, Manager bei Borussia Düsseldorf: „Für uns ist es selbstverständlich, diese Aktion zu unterstützen. In unserem Verein spielen Frauen seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Wir haben einige Damen- und Mädchen-Mannschaften und auch drei Frauen im Vorstand.“

Die Rheinbahn hat anlässlich des Internationalen Tages einen Bus mit dem Logo der Aktion und einer Abbildung der Fahnen von „Terre des femmes“ gestaltet. Das Video zum Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen ist zu finden unter

youtube.com/stadtduesseldorf