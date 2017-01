Düsseldorf Verdacht auf Vogelgrippe hat sich bestätigt

Düsseldorf. Der verendete Schwan, der am Unterbacher See gefunden wurde, ist tatsächlich an Vogelgrippe gestorben. Das hat das Friedrich-Löffler-Institut am Montag bestätigt.

Die Stadt Düsseldorf macht deshalb darauf aufmerksam, dass die am vergangenen Freitag veranlassten Maßnahmen bestehen bleiben. Heißt: Freilaufverbot für Hunde und Katzen in den ausgewiesenen Sperr- und Beobachtungsgebieten. Für die dortigen Geflügelhalter gilt Aufstallpflicht; das Geflügel muss in den Stallungen bleiben. Die Aufstallpflicht und das Freilaufverbot wird ausgeschildert und in den nächsten Wochen verstärkt kontrolliert.

Für Menschen, so die Stadt weiter, sei eine Übertragung des Virus lediglich bei sehr engem Kontakt mit den Tieren denkbar. Deshalb sollten tote Vögel nicht angefasst werden. Zudem wird auf das bereits bestehende Fütterungsverbot hingewiesen.

Wer tote Vögel entdeckt, sollte diese dem Amt für Verbraucherschutz unter der Telefon 0211-8993227 melden.