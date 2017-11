Düsseldorf. Eigentlich wollten Bundespolizisten am Bertha-von-Suttner-Platz nur einen Streit schlichten. Doch eine 32-jährige Frau verhielt sich so aggressiv, dass sie in Gewahrsam genommen werden musste. Nachdem ein Polizeiarzt einen Lausbefall vermutete, musste die renitente Frau in eine Klinik transportiert werden.

Nach Angaben der Bundespolizei kam es am Donnerstagabend um 19.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der 32-Jährigen und einer Bekannten. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, verhielt sich die 32-Jährige äußerst aggressiv und wehrte sich mit Schlägen, Tritten und Bissen gegen die Schlichtungsversuche der Beamten. Unter Zwang wurde die Frau zur Dienststelle gebracht, wo ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille gemessen wurde. Ein hinzugezogener Polizeiarz vermutete bei der Frau einen Lausbefall. Zur genaueren Diagnose wurde ein Facharzt in einem Klinikum aufgesucht. Auch hier versuchte die 32-Jährige, das Krankenhauspersonal anzugreifen.

Der Verdacht auf Lausbefall bestätigte sich nicht. Um 06.00 Uhr am nächsten Morgen konnte die Frau aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Seitens der Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Körperverletzung eingeleitet. red