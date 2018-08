Ein Audi und ein Golf GTI stießen an der Ronsdorfer Straße in Flingern zusammen. Die Polizei stellte die Führerscheine sicher.

Düsseldorf. Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag bei einem illegalen Autorennen in Flingern. Nach Angaben der Polizei stießen ein Audi Q7 und ein Golf GTI an der Ronsdorfer Straße zusammen. Der 23-jährige VW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Zeugen hatten die beiden Autos um 16.36 Uhr bemerkt, als sie nebeneinander vor einer roten Ampel an der Ronsdorfer Straße warteten. Beide Fahrer gaben schon vor dem Losfahren laut Gas. Als die Ampel Grünlicht zeigte, rasten der Golf und der Audi in Richtung Mindener Straße davon. An der Langenberger Straße, wo sich die Fahrbahn verengt, kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Der 23-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Golf. Der Wagen krachte gegen eine Straßenlaterne, eine Hauswand und kam dann auf dem Gehweg zum Stehen. Er wurde leicht verletzt. Der 31 Jahre alte Audifahrer und sein Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35 000 Euro. Die Führerscheine und die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Auf den 23-Jährigen kommt noch eine weitere Strafanzeige zu, weil er Polizeibeamte beleidigt haben soll. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts eines verbotenen Autorennens dauern an.