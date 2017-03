Der Flughafen kann seinen Erfolg nur dann festigen, wenn er sich selbst in die Pflicht nimmt, gegenüber seinen Kunden wie den Anliegern. Protestiert das Umfeld gegen die Park-Mafia, so hat auch der Flughafen schlechte Karten. Der systematische Ausbau der Parkplatz-Kapazitäten mag den Airport teuer zu stehen kommen, aber er ist nötig für den Frieden in der Nachbarschaft.

