Düsseldorf. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend zerstach mindestens ein unbekannter Täter in Flingern die Reifen mehrerer Pkw. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Geschädigter stellte am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr fest, dass an seinem Pkw, den er am Tag zuvor auf der Gerresheimer Straße geparkt hatte, zwei Reifen zerstochen wurden. Während die Beamten der Düsseldorfer Polizei den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, fanden sie weitere 13 Fahrzeuge, bei denen augenscheinlich jeweils zwei Reifen zerstochen worden waren. Diese standen auf der Gerresheimer Straße vor den Hausnummern 89 bis 150.

Hinweise auf mögliche Täter ergaben sich bislang nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 33 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.