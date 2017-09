Am Wochenende sind Straßen für das Fest gesperrt. Es fahren zusätzliche Busse.

Ab Freitag steht Urdenbach ganz im Zeichen des Erntedankfestes. Zum 85. Mal wird auf den Straßen und dem Festplatz gefeiert. Am Freitagabend um 19 Uhr geht es mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche los. Höhepunkt ist der Sonntag mit Festzug und Schürreskarrenrennen. Auch auf dem Platz am Piels Loch ist einiges los.

Kirmes und Frühshoppen

Von Samstag bis Montag findet am Piels Loch die Kirmes statt, am Samstag mit Tanzparty ab 19 Uhr im Festzelt. The Julicy Souls spielen Musik aus den Sixties- und Seventies. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit einem Frühschoppen mit dem Spielmannszug Blau-Weiß Düsseldorf Garath, am Josef-Kürten-Platz. Dazu gibt es Ochs am Spieß.

Festumzug mit 1500 Teilnehmern

Ab 12 Uhr stellen sich die 40 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmer für den großen Erntedankzug auf, der um 13 Uhr beginnt. Die Route geht vom Urdenbacher Acker / Ecke Woermannstraße zur Leutweinstraße, Sodenstraße, Peter-Adophs-Straße, Heilbronnerstraße, Südallee, Kammerrathsfeldstraße, Tübingerstraße, Urdenbacher Dorfstraße, Gänsestraße, Bücherstraße, Hochstraße, Garatherstraße bis zur Flößerstraße.

Schürreskarrenrennen und Party

Direkt im Anschluss an den Umzug findet das Schürreskarrenrennen statt. Der Startschuss fällt in der Hochstraße an der Alten Apotheke „Theke“, weiter geht es über die Urdenbacher Dorfstraße und die Drängenburger Straße. Die Gewinner werden anschließend im Festzelt geehrt.

Dort spielt um 16 Uhr die Gerresheimer Blaskapelle, ab 18.30 Uhr legt DJ Chris auf. Eintrittspreis: 5 Euro an der Abendkasse.

Blotschenball am Montag

Den Abschluss des Festes macht am Montag, 11 Uhr, der große Blotschenball im Festzelt, mit der Roland Brüggen Band. Auf dem Ball wird das neue Urdenbacher Blotschenkönigspaar verkündet. Eintritt 9 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse.

Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf ist bei der Urdenbacher Sparkasse und im Extratour (Schützenhaus).

Verkehr und Sperrungen

Die Rheinbahn bietet am Sonntag zusätzliche Straßenbahnen und Busse für die Linien U71 und 730, 778, 779, 784, 788 und 789 an.

Für den Festumzug sind am Sonntag die Straßen in Urdenbach von 11 bis 19 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Linien 784 und 788. Die Haltestelle „Benrath, Krankenhaus“ wird für beide Buslinien in beiden Richtungen auf die Urdenbacher Allee in Höhe des Wirtschaftshofes des Krankenhauses verlegt.

Linie 784: Die Strecke zwischen „Benrath, Krankenhaus“ und „Südallee“ entfällt. Die Busse starten und enden an der Haltestelle „Benrath, Krankenhaus“.

Linie 788: Die Strecke zwischen „Moosweg“ und „Benrath, Krankenhaus“ entfällt. Die Busse fahren eine Umleitung, in Richtung Monheim ab „Benrath, Krankenhaus“, in Gegenrichtung ab der Haltestelle „Monheim, Stauffenbergstraße“, über die Strecke der Linie 789.