Der 25 Kilogramm schwere Stoßzahn ist rund 15000 Jahre alt und wird jetzt im Landesmuseum Bonn untersucht.

Sonja Pilch staunte nicht schlecht, als sie mit ihrem Lebensgefährten in Urdenbach am Rhein spazieren ging. Zuerst hielt sie das Stück, das da im Wasser lag für Treibholz, doch die besondere Struktur ließ sie etwas anderes vermuten: einen Mammutzahn. Sie hat Recht behalten.

Das Paar schleppte den 25 Kilo schweren und 1,30 Meter langen Fund in ihr Auto und informierte das Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Die Mitarbeiter holten das Stück am Donnerstag ab, um es zu untersuchen. Bis dahin hatte es Pilch in eine Decke verpackt und im Garten mit Wasser übergossen, damit es nicht zerfällt. Fest steht mittlerweile: Es handelt sich um einen paläontologischen Fund, also die Überreste eines urzeitlichen Lebewesens. Das hat Erich Claßen, Leiter des Amtes für Bodenpflege der Außenstelle Overrath, bestätigt.

Erstaunt hat ihn der Fund nicht sonderlich, denn erst Anfang August war in der Nähe ein rund 14 000 Jahre alter, kleiner Mammutzahn gefunden worden. Ein Sensationsfund sei daher für ihn erst ein komplettes Mammut mit Skelett. „Im Schotter des Rheins sind einige eiszeitliche Tiere eingelagert“, erklärt Erich Claßen. „Durch die derzeitigen Wetterverhältnisse und den niedrigen Wasserstand können sie an die Oberfläche gelangen.“ Der Zahn sei rund 15 000 Jahre alt, also recht „jung“ und werde nun im Landesmuseum Bonn untersucht. Sollten die Mitarbeiter feststellen, dass es sich „um einen besonderen wissenschaftlichen Fund handelt“, darf sich Sonja Pilch sogar über eine Belohnung freuen. Sie ist aber jetzt schon sehr zufrieden: „Das ist mit Abstand mein schönster Fund aus dem Rhein!“ Und falls sie den Zahn zurückerhält, will sie ihn dem Neanderthal-Museum schenken. nd