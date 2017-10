Unwiderstehlich süße VersuchungMorgen ist Stike Tag im „Schlüssel“

Schokolade, dieser süßen Versuchung kann man manchmal einfach nicht widerstehen. Da geht man dann auch gerne wieder zur Schule, um zu erfahren, wie Schokolade hergestellt wird. Und so machten sich sechs Seniorenrinnen aus der Sahle-Wohnanlage auf den Weg nach Köln in das Schokoladenmuseum. In der Schoko-Schule probierte die Gruppe die Inhaltsstoffe. Vom reinen Kakao bis zur Kakaobutter, sowie exotische Sorten mit Chili. Mitarbeiterin Olga Hoch hatte die Fahrt organisiert und begleitete die Damen. „Es war ein sehr lehrreicher, schöner Tag“, berichtet sie. „Wir waren zum Beispiel erstaunt, dass Kakao-Früchte etwa ein Kilo wiegen und daher am Stamm der Pflanze wachsen.“

Morgen ist es wieder so weit. Zweimal im Jahr ist in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ Stike-Tag. Mit 6,5 Prozent Alkohol ist dieses Bier gut 1,5 Prozent stärker als das normale Schlüssel-Alt und schmeckt aufgrund seiner knapp 14 Prozent Stammwürze auch würziger. In Verbindung mit der doppelt so langen Reifezeit entsteht so ein besonders intensiver und vollmundiger Genuss für den Gaumen. Seinen Ursprung hat es bei den Mönchen. Diese durften im 19. Jahrhundert während der Fastenzeit nämlich keine feste Nahrung zu sich nehmen und brauten sich als Ausgleich heimlich (übersetzt „stike“) ein starkes Bier. Ab 19 Uhr gibt es auch Live-Musik von der Band „Jim Button´s“.