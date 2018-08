Der öffentliche Bücherschrank am Friedensplätzchen ist immer ordentlich wie ein Regal zu Hause. Dafür sorgen Anwohner wie Ingrid Kahmann.

Düsseldorf. Kaum steht sie am Bücherschrank, beginnt Ingrid Kahmann mit dem Sortieren. Dreimal sei sie heute schon hier gewesen und habe geräumt. „Wichtig ist natürlich, dass man den Titel lesen kann“, erklärt die 72-Jährige, dreht falsch stehende Bücher herum und schiebt oben aufgelegte in die Reihen. Nebenbei grüßt sie eine Frau im Blumenrock und findet ein Buch, das sie mitnehmen will: „Leon de Winter, der ist gut!“

Kahmann ist eine der vielen Anwohnenden, die sich regelmäßig um den Offenen Bücherschrank in Unterbilk kümmern. Um den Platz zu beleben, haben einige von ihnen vor 21 Jahren die Anwohnerinitiative Friedensplätzchen gegründet. Sie treffen sich jeden Mittwoch, organisieren Flohmärkte, das Sommerfest und die Nikolausfeier. Als 2011 der erste Bücherschrank am KIT vom Literaturbüro NRW eröffnet wurde, war die Initiative begeistert: Solch einen Schrank wollten sie auch für ihr Viertel. Mit der Unterstützung des Kulturausschusses und der Bezirksvertretung sowie mit Spenden der Anwohner brachten sie die rund 7000 Euro für den Schrank auf. Ein Jahr später gab es bereits die Eröffnungsfeier.

Von Anfang an sei der Schrank gut angenommen worden, erzählt Kahmann. Zweimal die Woche ist Markt, da kämen viele, um Bücher in den Schrank zu stellen und sich welche mitzunehmen. Aber auch sonst sei immer was los am Bücherschrank. Über Fragen wie „Haben Sie das schon gelesen?“ oder „Wie finden Sie das hier?“ komme man ins Gespräch. Man kann sich auf einer der Bänke oder im Literaturcafé Modigliani niederlassen und sofort loslesen. „Dann kann man die Bücher mitnehmen, wieder zurücklegen oder weitergeben“, sagt Kahmann. „Hier wird wirklich viel gelesen.“

Wer in ihrem Viertel lebt, wolle nicht mehr wegziehen. Sie muss es wissen: Die gebürtige Hessin wohnt seit 44 Jahren am Friedensplätzchen, in der Düsselstraße. Lange hat sie Stadt- und Rathausführungen gegeben, heute will sie nicht mehr an Termine gebunden sein. Jetzt ist der Bücherschrank ihre Aufgabe. Mehrmals täglich schaut sie nach dem Rechten. Wie viele Leute sich um den Schrank kümmern, weiß sie nicht. Am Anfang habe es noch eine Liste gegeben, heute würden sie das eher formlos handhaben: „Das hat sich einfach so eingespielt, das funktioniert gut.“ Es gebe viele, die mit anpacken. Zum Beispiel den Herrn mit dem Fahrrad, mit dem sie sich auch oft unterhalte.