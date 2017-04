Die Badesaison startet. Der Zweckverband Unterbacher See lädt heute zudem zum traditionellen Tag der offenen Tür am Nordhafen ein.

Am Montag findet zudem der Tag der offenen Tür statt.

Düsseldorf. Montag beginnt am Unterbacher See die Badesaison. Die beiden Strandbäder stehen Besuchern von heute an bis in den Spätsommer hinein jeden Tag von 10 bis 19 Uhr offen. Auch das FKK-Gelände am Südstrand hat schon geöffnet.

Der Zweckverband Unterbacher See lädt am Montag zudem zum traditionellen Tag der offenen Tür am Nordhafen ein. Von 13 bis 17 Uhr dreht sich dort alles rund ums Segeln: Die Ausbilder der Segelschule geben Jung und Alt einen umfassenden Einblick in den Wassersport. Dazu schickt die Segelschule ihre gesamte Bootsflotte aufs Wasser: Kostenfrei kann jeder Segelluft schnuppern und in See stechen; Vorerfahrung ist nicht nötig. Die Segellehrer zeigen, wie es richtig und sicher geht.

Beim Knotenkurs werden zudem die Seemannsknoten gezeigt und ein „Lugger“ (Der Nachbau eines historischen Segelboots aus dem 18. Jahrhunderts) lädt Kinder für Piratenfahrten über den Baggersee ein. Die Jugendausbilder des Unterbacher Sees nehmen die kleinen Gäste in der Optimisten-Jolle, einem kleinen und leicht zu steuernden Segelboot speziell für Kinder, mit. Zudem lädt das neue und überdachte Panoramaboot die Gäste zu ersten Probefahrten über das Gewässer ein. nigo