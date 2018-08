Nach der Belastung mit Blaualgen kann der Badebetrieb am Samstag wieder aufgenommen werden.

Düsseldorf. Peter von Rappard, Geschäftsführer am Unterbacher See, hat am Freitag endlich gute Nachrichten verkünden können. Das Strandbad Nord kann nach dem Befall mit Blaualgen am Samstag, 10 Uhr, wieder öffnen.

Von Rappard sagt: „Das temporäre Badeverbot wurde durch das Gesundheitsamt der Stadt aufgehoben. Die Wasserwerte des Unterbacher Sees, die ein unabhängiges Hygieneinstitut im Auftrag des Gesundheitsamtes regelmäßig überprüft, zeigen, dass es an den beiden Strandbädern eine ausgezeichnete Wasserqualität gibt.“ Die Ergebnisse der vom Zweckverband des Unterbacher Sees zusätzlich beauftragten Wasserproben untermauerten die Entscheidung.

Das Strandbad Nord war am Sonntag, 29. Juli, geschlossen worden. ale