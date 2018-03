Chefärztin stellt Plastische Chirurgie interaktiv vor.

Mit zwei Quadratmetern ist die Haut das größte Organ des menschlichen Körpers. Ihre Anatomie, ihre Funktion und ihre vielschichtige Bedeutung stehen im Mittelpunkt der zweiten Patientenuniversität am Florence-Nightingale-Krankenhaus. Prof. Jutta Liebau, Chefärztin der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Ärztliche Direktorin des Krankenhauses der Kaiserswerther Diakonie, stellt in ihrem interaktiven Vortrag am Donnerstag, 22. März von 18 bis 19.30 Uhr in der Fliedner-Fachhochschule an der Geschwister-Aufricht-Straße 9 moderne, operative Behandlungsmöglichkeiten der Plastischen Chirurgie vor. Dazu gehören operative Rekonstruktions- und Hautersatzverfahren. Weiterhin werden operative Möglichkeiten zur Behandlung von Hautkrebs oder Altersveränderungen vorgestellt. Die Gelegenheit zum Dialog sowie Modelle zum Anfassen wie beispielsweise Kunsthaut runden die Fortbildungsveranstaltung ab.

Mit der Patientenuniversität wendet sich die Kaiserswerther Diakonie an interessierte Bürger, um ihnen medizinisches Wissen und aktuelle Forschungsergebnisse zu vermitteln. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu fördern. Anmeldungen unter Tel. 409 2504 oder per E-Mail an allgemeinchirurgie@kaiserswerther-diakonie.de. Unkosten: drei Euro.