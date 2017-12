Verdi bricht Gespräche mit der Klinikleitung ab. Nächster Schritt wird auf der Versammlung der Mitglieder entschieden.

Der Streit zwischen Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD) und Verdi hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach bislang sieben Streiktagen hatten sich die beiden Parteien gestern zu einem ersten Sondierungsgespräch getroffen. Das dauerte allerdings nur 50 Minuten. Dann brach Verdi die Gespräche ab.

Vertreter Jan von Hagen sprach gegenüber der WZ von einer „Verhöhnung der Beschäftigten“. Seitens der Klinikleitung hieß es dagegen, dass man den Abbruch der Gespräche nicht nachvollziehen könne.

Die nächsten Schritte will Verdi nun am Dienstag bei einer Mitgliederversammlung beraten, die Entscheidung soll dann am Abend bekanntgegeben werden. Von Hagen hält es für möglich, dass sich die Beschäftigten auf eine Urabstimmung verständigen. So wären auch längerfristige Streiks denkbar. Möglicherweise sogar noch vor Weihnachten oder aber im neuen Jahr. Denkbar ist freilich auch ein weiterer Warnstreik, oder sogar ein Votum für ein zweites Gespräch mit der Uni-Klinik.

350 verschobene Operationen noch nicht alle nachgeholt

Letzteres wäre zumindest der Wunsch der Klinik. „Das UKD steht weiter für Gespräche bereit“, heißt es in der Pressemitteilung von gestern. Und im Hinblick auf weitere Streiktage sagte Sprecher Stefan Dreising: „Jeder Streik wird auf dem Rücken der Patienten ausgetragen.“

Er erinnert daran, dass seit dem ersten Warnstreik im September rund 350 Operationen verschoben werden mussten und immer noch nicht alle nachgeholt werden konnten.

Den Abbruch des gestrigen Gesprächs erklärt Verdi wie folgt: „Der Vorstand hat schon in den ersten Minuten des Gesprächs erklärt, dass weder ein neuer Tarifvertrag für die Tochtergesellschaften noch die Forderung nach Entlastung durch Festlegung von ausreichend Personal in der Klinik Thema der Sondierung sein sollte.“ Genau darüber habe Verdi allerdings sprechen wollen.

Die Uni-Klinik teilt diese Einschätzung nicht. Zwar verweist sie weiterhin darauf, dass Tarifverhandlungen mit der aus ihrer Sicht zuständigen Tarifgemeinschaft deutscher Länder zu führen seien. (Verdi will die gleichen tariflichen Bedingungen – vor allem Löhne – für die Mitarbeiter bei den Kliniktöchtern – der Gesellschaft für klinische Dienstleistungen (GKD) und der Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services (UKM) – wie bei der Muttergesellschaft.) Klaus Höffken, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKD, erklärt allerdings: „Wir verfolgen dasselbe Ziel wie die Gewerkschaft: Wir wollen unseren Beschäftigten die Arbeit erleichtern. Unser Angebot, einzelne Themen nun konkret zu behandeln, wurde leider abgelehnt. Wir halten aber trotzdem an unserem Entlastungskurs fest.“