Düsseldorf. Zu einem ungewöhnlichen Einbruch kam es in der Silvesternacht offenbar in Düsseldorf-Friedrichstadt - ein Polizeisprecher beschrieb den Vorfall im WZ-Gespräch am Morgen als "durchaus nicht unspektakulär": Nach ersten Angaben der Polizei haben Einbrecher offenbar ein Loch in die Wand eines Kellers geschlagen und sind auf diese Weise in ein Gebäude an der Corneliusstraße gelangt.

Um welches Haus es sich handelt, warum gerade dieses Gebäude als Ziel gewählt wurde und was entwedent wurde, sei am Morgen noch unklar, so die Polizei weiter. Im Laufe des Tages sollen weitere Informationen veröffentlicht werden. red