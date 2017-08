Autofahrer brauchen am Freitagnachmittag viel Geduld. Ein Anhänger lag zwischenzeitlich quer auf der Fahrbahn.

Düsseldorf. Autofahrer brauchen am Freitagnachmittag viel Geduld. Zwischen dem Kreuz Hilden und dem Kreuz Ratingen Ost ist es am Nachmittag zu einem Unfall gekommen. "Ein Pkw mit Anhänger ist am Nachmittag von der Fahrbahn abgekommen", sagt ein Sprecher der Polizei in Düsseldorf. Der Anhänger habe zwischenzeitlich quer auf der Fahrbahn gelegen.

Am Abend meldet der WDR noch vier Kilometer Stau in dem Bereich. Zwischenzeitlich waren es zehn Kilometer. Autofahrer mussten mit einer Stunde Zeitverlust rechnen. Auf der A3 war es bereits am vergangenen Wochenende zu starken Verkehrsbehinderungen bei einer Baustelle gekommen. red