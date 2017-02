Düsseldorf. Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 18.15 Uhr mit seinem Audi auf der Kölner Landstraße in Richtung Süden unterwegs gewesen. Kurz vor der Einmündung „Hinter den Höfen“ wollte er über die durchgezogene Linie in Richtung Innenstadt wenden.

Dabei übersah er die Straßenbahn der Linie U 71, die in Richtung Bonner Straße fuhr. Die 48-jährige Beifahrerin im Audi erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.