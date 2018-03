Düsseldorf-Vennhausen. Am Montagabend wurde eine Radfahrerin in Vennhausen so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Wie die Polizei mitteilte fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Opel auf dem Bunzlauer Weg und beabsichtigte nach rechts in die Königsberger Straße abzubiegen. Hierbei soll sie eine 32-jährige Radfahrerin übersehen haben, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Königsberger Straße in Richtung Sandträgerweg fuhr. Es kam zu einer Kollision. Die Radfahrerin verletzte sich in der Folge so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. red