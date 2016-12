Düsseldorf Unfall: Pkw-Fahrer übersieht 81-jährigen Radler

Düsseldorf. Ein 60 Jahre alter Mann aus Düsseldorf hat am Donnerstagnachmittag einen E-Bike-Fahrer auf der Forststraße übersehen und ihn angefahren. Der Düsseldorfer wollte nach links in die Straße am Wald abbiegen und kollidierte mit dem 81-jährigen Radfahrer, der ihm entgegenkam.

Der 81-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Pkws und danach auf den Boden. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt und von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.