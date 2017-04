Düsseldorf. Am Samstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A44 nahe der Ausfahrt Stockum bei dem ein LKW komplett auf die Seite kippte. Beide Insassen konnten durch die Feuerwehr befreit werden.

Aufmerksame Autofahrer meldeten um kurz vor halb 7 den Verkehrsunfall. Ein LKW soll quer auf der Fahrbahn der A44 liegen und diese komplett versperren. Bestätigt wurde die Meldung fast zeitgleich durch die Polizei.

Ausgehend von zwei eingeklemmten Insassen wurden die Kräfte der Feuerwachen Flughafenstraße, Münsterstraße und Posener Straße alarmiert. Vor Ort angekommen konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Die zwei männlichen Insassen wurden mit geringem technischem Aufwand befreit. Nach Einschätzung des vor Ort befindlichen Notarztes sind die beiden Männer nur leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus der Diakonie in Kaiserswerth. Wie durch ein Wunder waren keine weiteren PKWs in den Unfall verwickelt.

Die Feuerwehr sicherte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Unfallstelle ab. Nach etwa 60 Minuten wurden die Maßnahmen zurückgefahren und die Einsatzstelle konnte der Polizei übergeben werden. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.