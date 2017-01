Düsseldorf Unfall: 81-jähriger Pedelec-Fahrer gestorben

Düsseldorf. Ein 60 Jahre alter Mann aus Düsseldorf hat am 29. Dezember 2016 einen E-Bike-Fahrer auf der Forststraße übersehen und ihn angefahren. Der Düsseldorfer wollte nach links in die Straße am Wald abbiegen und kollidierte mit dem 81-jährigen Radfahrer, der ihm entgegenkam.

Der 81-Jährige stürzte zunächst auf die Motorhaube des Pkws und danach auf den Boden. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt und von einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie jetzt bekannt wurde, erlag der 81-jährige Fahrradfahrer am Silvestermorgen seinen schweren Verletzungen.