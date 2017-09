Der Montagmorgen wird für Pendler zur Geduldsprobe: Drei Unfälle und ein hohes Verkehrsaufkommen lassen den Berufsverkehr ins Stocken geraten.

Düsseldorf/Wuppertal/Krefeld. Dieser Montagmorgen verlangt Pendlern einiges ab: Fast 250 Kilometer Stau meldet der WDR um 8.30 Uhr. Nicht nur ein hohes Verkehrsaufkommen ist Schuld. Auch mehrere Unfälle sorgen für massive Behinderungen.

Beseonders hart trifft es Pendler, die auf der A1 in Richtung Süden unterwegs sind: Kurz vor Wuppertal, nämlich zwischen Vollmarstein und Gevelsberg, muss die Bahn nach 8 Uhr wegen eines Unfalls gesperrt werden. Laut WDR soll Öl ausgelaufen sein. Wie lange die Sperrung nach dauern wird, ist um kurz nach halb neun noch nicht klar. Zu diesem Zeitpunkt staut sich der Verkehr vor der Unfallstelle auf neun Kilometern. Gegen kurz vor neun konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Ein weiterer Unfall stellt auch Pendler in Richtung Köln auf die Probe: Acht Kilometer Stau auf der A3 zwischen Leverkusen und Dellbrück gab es gegen acht Uhr, meldet der WDR. Demnach hatte es bei Dellbrück gekracht.

Ein dritter Unfall hat auf der B8 im Düsseldorfer Norden am Morgen für Behinderungen gesorgt: Um kurz nach vier Uhr hat ein Fahrer auf der Bundesstraße in Richtung Duisburg zwischen altem Zechenhaus und Nordstern die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in die Leitplanke gekracht. Das berichtet die Polizei im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum Glück sei der Mann nur leicht verletzt worden und stehe unter Schock, so die Beamten. Und nochmal Glück im Unglück: Der Unfall ereignete sich in Richtung stadtauswärts. "In die Gegenrichtung hätte das natürlich zu deutlich mehr Chaos geführt", so die Polizei. Denn die meisten Pendler sind morgens stadteinwärts unterwegs.

Für die Aufräumarbeiten musste die B8 im betroffenen Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Die Auswirkungen bekamen auch jene Pendler zu spüren, die sich am Morgen auf den Weg in Richtung Ruhrgebiet machten. Gegen 7.30 Uhr war jedoch der Großteil der notwendigen Arbeiten erledigt - und zum Höhepunkt der Rush Hour war die Sperrung passé.

Auch auf anderen Strecken mussten die Pendler sich am Montagmorgen in Geduld üben:Mehr als 150 Kilometer Stau auf den Autobahnen meldete der WDR schon um 7.30 Uhr.

Betroffen war unter anderem die A46 bei Wuppertal: Zwischen Wichlinghausen und dem Sonnborner Kreuz staute sich der Verkehr in Richtung Düsseldorf zu diesem Zeitpunkt auf mehr als zehn Kilometern, eine gute halbe Stunde mehr Zeit mussten Autofahrer einplanen.

Auch die A57 wurde zur Schleich-Strecke: In Richtung Köln stockte der Verkehr gegen 7.30 Uhr vor Krefeld ab dem Kreuz Moers auf mehr als sieben Kilometern. Zeitverlust hier: mehr als 20 Minuten. Und im weiteren Verlauf wurde es nicht besser: Zwischen Dormagen und Köln-Bickendorf waren um 8.30 Uhr satte zehn Kilometer Stau gemeldet - und mehr als 45 Minuten Zeitverlust. red