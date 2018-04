Eigentlich sollte bei der Party am Freitag im Pitcher nur die Musik der Band gespielt werden – dann kam sie selbst.

Das nennt man wohl eine gelungene Überraschung: Bei der Toten-Hosen- und Broilers-Party im Pitcher am Freitagabend sind gegen 21 Uhr plötzlich die Broilers höchstselbst auf die Bühne gestürmt und stimmten zur Eröffnung „Beste aller Zeiten“ an – für die vielen Fans im Pitcher ein unwirklicher Moment und von da an ein wohl unvergessliches Konzerterlebnis.

Einer, der vorher schon wusste, was an diesem Abend passieren würde, ist Christoph Witte, Bandfotograf und Betreiber des Online-Musikmagazins „Erste Welle“. Er kennt die Band gut, hat sie als Fotograf schon oft bei Konzerten im ganzen Land begleitet. Und so wurde er eingeweiht, wodurch auch dieser Abend fotografisch erstklassig festgehalten werden konnte. Und vorher war tatsächlich nichts von der Aktion durchgesickert: „Der Moment, als der Beamer abgebaut wurde und der Inhaber vom Pitcher auf die Bühne kam, war großartig. Er sagte: Wir haben eine kleine Überraschung für euch, hier sind die Broilers! Und man hat gemerkt, dass die Leute es erst gar nicht fassen konnten“, erzählt Witte.

Eine gute Stunde lang hat die Düsseldorfer Band 14 ihrer Songs gespielt. Und danach ging es nicht gleich nach Hause, im Gegenteil: „Die Band ist bis zum Schluss geblieben, bis 2 oder 3 Uhr. Den ganzen Abend haben sie mit den Fans gesprochen, gefeiert und Fotos gemacht, richtig Fan-nah eben“, sagt Witte.

Etwa 150 Eintrittsbändchen seien ab 18 Uhr an die ersten Gäste verteilt worden, die sich alle auf eine Party mit Hosen- und Broilers-Musik gefreut hatten. Mit einigen wenigen geladenen Gästen sei damit auch die Kapazitätsgrenze erreicht gewesen – obwohl noch viele Fans vor der Tür standen.

Auftritt im Pitcher war eine Art Übungskonzert für Ersatz-Musiker

Der Auftritt soll aber auch einen ganz bestimmten Übungszweck für die Band erfüllt haben: Christoph Witte weiß zu berichten, dass die Bassistin der Band, Ines, wegen ihrer enormen Flugangst nicht zu dem Konzert der Band in Miami am 20. April reisen kann. Stattdessen soll ihr Basstechniker Leon ihren Part übernehmen – was die Band nach einer Gelegenheit suchen ließ, vorab schon mal in dieser Konstellation auf der Bühne zu stehen. Die Bassistin und der Bassist wechselten sich im Pitcher einfach ab. Und so wurde ziemlich kurzfristig die Party im Pitcher zum kleinen Überraschungskonzert umfunktioniert. Das Ergebnis ist ein Abend, der sicher lange im Gedächtnis bleiben wird.