Düsseldorf. Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine Frau in Eller angegriffen und versucht sie in ein Gebüsch zu ziehen. Die Düsseldorferin ging gegen 23 Uhr durch den Park an der Schlesischen Straße, plötzlich packte sie der Mann von hinten und riss sie zu Boden.

Die Frau konnte sich jedoch losreißen, sie schrie laut um Hilfe und rannte bis zur Posener Straße, wo sie auf einen Passanten traf. Dieser beruhigte die weinende Frau und alamierte die Polizei.

Der Mann soll laut Täterbeschreibung etwa 30 Jahre alt sein. Er war etwa 1,80 Meter groß und sehr dünn. Er hatte schulterlange Rastazöpfe und wie die Frau zu Protokoll gab sehr dunkle Hautfarbe. Während der Tat trug er ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose. Es könnte sein, dass der Mann Kratzspuren an Hals und Gesicht hat. red

>>> Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.