Düsseldorf-Kaiserswerth. Eine 42 Jahre alte Frau überraschte am Dienstagnachmittag im Florence-Nightingale-Krankenhaus in ihrem Patientenzimmers einen unbekannten Mann, der sich an ihrer Handtasche zu schaffen machte und Bargeld aus der Geldbörse entnahm. Nach Angaben der Polizei ergriff der Tatverdächtige mitsamt der Beute die Flucht, stieß die Frau mit beiden Händen von sich und verletzte sie dabei leicht.

Zuvor hatte der Unbekannte den Spind, in welcher sich die Handtasche befand, aufgebrochen. Der Mann flüchtete in Richtung Geschwister-Aufricht-Straße. Dort verloren Zeugen den Tatverdächtigen aus den Augen.

Im Polizeibericht wird der Tatverdächtige als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Er soll einen dunklen Teint und eine schlanke Statur haben und eine breite Nase. Zur Tatzeit trug er einen Drei-Tage-Bart und war mit einem hellen T-Shirt, einer schwarzen Jacke und schwarz-grauen Sportschuhen bekleidet. Laut Zeugenaussagen hat er ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen. red