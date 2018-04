Düsseldorf-Oberkassel. Bei einem Raub in Oberkassel erbeutet am Mittwochmittag ein bislang unbekannter Täter eine wertvolle Armbanduhr. Nach Angaben der Polizei saß ein 75-jähriger Düsseldorfer in seinem Pkw auf einem Parkplatz an der Arnulfstraße (Höhe Quirinstraße). Er wurde von einer männlichen Person angesprochen und nach Kleingeld für den Parkautomaten gefragt. Bei der Übergabe des Geldes soll der Unbekannte unvermittelt an das linke Handgelenk des Seniors gegriffen haben und ihm seine Fliegeruhr im Wert von mehreren tausend Euro entrissen haben und flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wird in dem Polizeibericht wie folgt beschrieben:

Etwa 25 bis 32 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß mit leicht untersetzter Figur. Er hat schwarze kurze Haare und einen Dreitagebart. Er trug ein gelb/grau gemustertes Hemd, dunkle Jeans und sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise werden erbeten an die Polizei unter Telefon 0211 - 870-0. red