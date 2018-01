Vor der Düsseldorfer Disko Nachtresidenz ist am frühen Montagmorgen ein Mann überfahren worden. Laut Polizei hat ein Unbekannter absichtlich auf eine Gruppe Türsteher zugehalten.

Düsseldorf. Ein zerfetzter roter Teppich führt zum Hintereingang der Nachtresidenz. Hier soll ein unbekannter Autofahrer am frühen Morgen versucht haben, mit seinem Wagen gezielt drei Türsteher der Diskothek zu überfahren. Der Wagen erfasst einen der Männer (36), schleudert ihn zu Boden und verletzt ihn dabei schwer. Die beiden anderen Türsteher (28 und 31) können sich auf die Straße retten.

Bei der einen Attacke bleibt es nicht: Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft setzt der Fahrer zurück auf die Graf-Adolf-Straße und manövriert mehrfach hin und her. Daber erfasste der Wagen den 36-jährigen Schwerverletzten erneut.

Dann rast der Unbekannte, wahrscheinlich mit zwei Kumpanen im Auto, davon, wie die Polizei mitteilt. Die Fahndung nach seiner dunklen Limousine blieb bis Montagmittag ohne Erfolg.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.45 in Höhe des Hauses Graf-Adolf-Straße 22 - mitten in der Innenstadt, rückseitig der Nachtresidenz. Der Fahrer fuhr bis in die Passage hinein.

Die Polizei vermutet Streitigkeiten der drei Männer mit dem Sicherheitspersonal. Offenbar waren sie zuvor als Besucher des Clubs abgewiesen worden oder rausgeflogen. Vermutlich aus Wut holt einer sein Auto und rast in den passagenartigen Eingang, walzt dabei Teile einer Absperrung nieder. Dort erwischt er einen der Sicherheitsleute.

Der Mann bleibt verletzt auf dem Gehweg liegen. Der Autofahrer setzt nach Darstellung der Polizei rückwärts aus dem Eingang heraus, will die anderen beiden flüchtenden Türsteher anfahren. «Es könnte sein, dass er dabei den Verletzten erneut erfasst hat», sagte der Sprecher. Der Mann schwebt zeitweise in Lebensgefahr.

Mehrfach soll der Fahrer den Wagen auf der Straße gewendet und neue Versuche unternommen haben, die Türsteher zu erwischen. Nach der Angriffsfahrt ist die Straße übersät mit Markierungen und Zeichen der polizeilichen Spurensuche.

Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Vieles deute darauf hin, dass der Unbekannte mit Vorsatz gehandelt habe. Mehrere Zeugenaussage hätten den Verdacht erhärtet, dass er gezielt einen Unfall herbeiführen wollte, sagte der Sprecher weiter. Ein Anschlagsgeschehen im Sinne eines terroristischen Motivs wurde ausgeschlossen.

Weitere Verletzte gab es nicht. Eine Fahrtrichtung der Straße blieb längere Zeit gesperrt, der Straßenbahnverkehr war gestört. dpa/red