Vor der Düsseldorfer Disko Nachtresidenz ist am frühen Montagmorgen ein Mann überfahren worden. Laut Polizei hat ein Unbekannter absichtlich auf eine Menschengruppe zugehalten.

Düsseldorf. In der Düsseldorfer Innenstadt ist am frühen Montagmorgen ein Mann überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete. Am Mittag konkretisierten sich die Hinweise auf Vorsatz, die sich bereits am Morgen verdichtet hatten: So habe der Fahrer offenbar mehrfach auf der Straße gewendet und sei gezielt auf eine Gruppe von Diskobesuchern und Türstehern zugefahren, so die Polizei. Dem Angriff könnte ein Streit auf einer Party vorausgegangen sein.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.45 in Höhe des Hauses Graf-Adolf-Straße 22 - mitten in der Innenstadt, rückseitig der Nachtresidenz. Nach dem Unfallfahrer wird intensiv gefahndet, ihm wird ein vesruchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Bis zum Mittag Blieb die Fahndung jedoch ergebnislos.

Ab 6 Uhr war die Graf-Adolf-Straße rund um den Unfallort in Richtung stadtauswärts (Kavaleriestraße) voll gesperrt. Auch in den Mittag hinein dauerte die Sperrung noch an. ger/sieck