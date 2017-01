Überfall Unbekannter belästigt 18-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf. Am Donnerstagmorgen hat ein Mann eine 18-Jährige an der Bachstraße in Bilk von hinten gepackt und ihr in den Schritt gefasst. Nachdem die junge Frau sich wehrte, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete über die Bachstraße in Richtung Niederstraße.

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine braune Regenjacke und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Außerdem trug er eine blaue Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.