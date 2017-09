Düsseldorf-Düsseltal. Am Freitagabend haben zwei bewaffnete Männer einen Kiosk überfallen. Nach Polizeiangaben bedrohten gegen 21.30 Uhr zwei bislang unbekannte Männer mit einer Schusswaffe die 78-jährige Kioskbesitzerin in ihrem Kiosk an der Liststraße und forderten die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchteten die Männer mit ihrer Beute.

Einer der Täter bedrohte die Frau mit einer silberfarbenen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld und Tabakwaren. Die 78-Jährige kam der Forderung sofort nach und übergab den Männern mehrere Hundert Euro Bargeld sowie einige Stangen Zigaretten und Tabakpäckchen. Die Räuber flüchteten sodann aus dem Kiosk auf die Straße. Ob sie zu Fuß oder mit einem Pkw ihre Flucht fortsetzten, ist derzeit noch unklar. Die Seniorin blieb unverletzt.

Weil eine erste Fahndung der Polizei erfolglos blieb, suchen die Beamten nun mit einer Täterbeschreibung nach Hinweisen. Die Täter sollen circa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und schlank sein. Der Bewaffnete hat schwarze glatte Haare (im Nacken gekräuselt). Er trug zur Tatzeit schwarze Kleidung. Sein Komplize war ebenfalls schwarz gekleidet und trug zudem einen schwarzen Mantel. Er hatte einen schwarzen Leinenbeutel dabei. Beide hatten sich schwarze Tücher, eines davon rot abgesetzt, über Mund und Kinn gezogen.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen. red