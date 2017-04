Mutter wendet sich mit bewegendem Aufruf an die Öffentlichkeit.

Düsseldorf. Vor eineinhalb Jahren starb die kleine Emilia mit gerade einmal vier Jahren an einem Hirntumor. Mehrmals die Woche kümmert sich ihre Mutter, die 27–jährige Deborah Cucci, um das Grab auf dem Friedhof in Urdenbach. Doch bei ihrem Besuch am Sonntag erwartete sie eine böse Überraschung: Unbekannte hatten einen Teil des Grabschmucks gestohlen – Osterdeko und vor allem die Lieblingspuppen ihrer Tochter.

Deborah Cucci ist fassungslos: „Ich bin wütend und enttäuscht. Wer macht so etwas?“, sagt sie am Montag im Gespräch mit der WZ. Mit einem Facebook-Post versucht sie die Diebe dazu zu bewegen, die Puppen wieder zurückzubringen.

Mit ihrem Aufruf löste sie eine Welle der Anteilnahme aus. Der Beitrag wurde innerhalb eines Tages bereits über 400 Mal geteilt. In den Kommentaren bekunden viele Düsseldorfer ihr Mitleid.

Die Familie gestaltet das Grab der kleinen Emilia mit viel Liebe. „Zu besonderen Anlässen, wie Emilias Geburtstag, Ostern oder Weihnachten, dekorieren wir um“, erzählt die junge Mutter.

Die Puppen sind bereits älter und nur noch von ideellem Wert

Die gestohlenen Puppen sind die Prinzessinnen Anna und Elsa, bekannt aus dem Kinderfilm „Die Eiskönigin“. Deborah Cucci erzählt: „Emilia hat sich ständig als Anna verkleidet. Sie war ihr Liebling. Mit den beiden Puppen hat sie immer am liebsten gespielt.“ Annas ehemals weißes Cape sei vom Regen mittlerweile grünlich verfärbt, bei Elsa fehlen Schuhe und Krone. „Die Puppen sind für niemanden wertvoll, außer für uns“, sagt Emilias Mutter.

Leider sind Grabplünderungen wie diese nicht selten. Vor allem die Metallfassungen für Grablichter, aber auch Blumen oder Trauerkränze werden häufig auf Friedhöfen entwendet. Aber zwei alte Puppen?

Deborah Cucci: „Ich möchte nicht einmal wissen, wer es war. Der Dieb soll einfach nur die Puppen wieder zurücklegen.“ Die Osterdeko ist ihr dagegen nicht so wichtig. Sollten die Puppen wieder auftauchen, will Emilias Familie Anna und Elsa nicht mehr aufs Grab legen, sondern zu Hause aufbewahren.