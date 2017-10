Wegen Gleisbauarbeiten wird die Stichstraße von Montag, 16. Oktober, 7 Uhr, bis einschließlich Samstag, 28. Oktober, 4 Uhr, gesperrt. Busse der Linie 815 fahren in Richtung Benrath eine Umleitung ab Halt „Lierenfelder Straße“, der an die Haltestelle „Lierenfelder Straße“ der Linie 805 verlegt wird.

Die Haltestelle „Lierenfeld Betriebshof“ wird an eine Ersatzhaltestelle auf die Erkrather Straße vor die Hausnummer 34 verlegt.

Zu den Messen „A+A“ (Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit) und „Viscom“ (Virtuelle Kommunikation, Technik und Design) verstärkt die Rheinbahn von kommenden Dienstag, 17. Oktober, bis zum Freitag, 20. Oktober, ihre Fahrten zum Messegelände: Die Stadtbahnlinie U78 fährt im dichten Takt und mit längeren Zügen. Zusätzlich können Messebesucher auch die Stadtbahnlinie U79 bis zur Haltestelle „Messe Ost/ Stockumer Kirchstraße“ nutzen. Die Buslinie 722 verbindet Hauptbahnhof und Messe-Congress-Center im 20-Minuten-Takt. Die Buslinie 896 pendelt zwischen Flughafen und Messe.

Die Eintrittskarten sind Kombi-Tickets und gelten für die Hin- und Rückfahrt im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (Preisstufe D).

Das Finanzamt Düsseldorf-Altstadt bleibt am morgigen Donnerstag, 12. Oktober, geschlossen. Grund ist eine dienstliche Veranstaltung.

Am Stadtmodell, das im Rathauskomplex am Rathausufer 8 ausgestellt ist, hält Bernd Kreuter am Donnerstag, 12. Oktober, 18.30 Uhr, den letzten Vortrag im Namen der Geschichtswerkstatt. Der Mitarbeiter aus dem Stadtmuseum spricht beim Vortrag mit dem Titel „Kontinuität und Neubeginn“ zu Stadtplanung und Wiederaufbau in Düsseldorf nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Eintritt ist frei. Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Am Donnerstag, 19. Oktober, findet um 20.15 Uhr eine Jazz-Lesung in der Mayerschen Droste Buchhandlung, Königsallee 18, statt. Peter K. Kirchhof lädt mit seinem Buch „Downtown Düsseldorf“ zu einer spannenden Zeitreise durch die bewegte Jazz-Geschichte der Stadt ein. Dazu spielt eine Jazzband Live-Musik. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. In „Downtown Düsseldorf“ wirft Peter K. Kirchhof einen umfassenden Blick auf die Swinging Szene in Düsseldorf von den Anfängen in den 1920ern über die legendären Jazzklubs wie Downtown in der Altstadt oder den Hot Club bis heute.